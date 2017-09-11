Депутаты Мурманской областной Думы посетили Пушной по приглашению заполярных казачьих объединений

Любовь Дубова.

Представительная делегация в поселке Пушной. Региональные парламентарии посетили небольшой населенный пункт по приглашению заполярных казачьих объединений. Сейчас на полях в Кольском районе кипит работа. Сезон сенокосов в разгаре. Уборка травы - необходимость. Обеспечение пожарной безопасности ближайших населенных пунктов. Решение этой задачи взяли на себя казаки. Помогли и техникой, и рабочей силой. Сотрудничество взаимовыгодное. Часть травы отправят в фермерские хозяйства. В Мурманской области зарегистрировано шесть казачьих обществ. Продолжается обсуждение регионального закона "О развитии казачества в Мурманской области". Он уже принят в первом чтении.

Заместитель председателя Мурманской областной Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Мищенко: "Сообщества, которые созданы, можно было бы в разные формы обличить, тем не менее это казачество, оно работает. Реально показывает какие дела они делают для нашего сообщества для мурманчан, для северян. И поэтому, я думаю, мы несколько отстаем законодательно. Нам необходимо принимать закон и деятельность казаков вводить в правовое русло".









