Уникальный, масштабный, не по-сентябрьски жаркий. В столице Заполярья вновь прогремел международный спортивно-культурный фестиваль "Гольфстрим"

Владимир Волков, Любовь Дубова.

Он собрал несколько тысяч участников и зрителей на площадке у Кольского залива. Самыми первыми ранним утром, за несколько часов до официального открытия, к старту готовятся пловцы. 20 участников. Среди гостей сильнейшие спортсмены - зал славы мирового плавания.

Главный судья соревнований Виталий Поборчий: "Сегодня в заплыве участвуют два рекордсмена трассы и один мировой рекордсмен в этом виде спорта".

Дистанция 1200 метров. Температура воздуха даже чуть ниже воды. Самая теплая - у берега - 9,5 градусов. Безопасность экстремалов обеспечивают спасатели. На берегу переживают зрители. Первым финиширует голландец Феджил Хестерман. Он преодолел Кольский залив за 15 минут 18 секунд. Побив собственный прошлогодний рекорд. Победителя встречает мама, она же личный тренер.

Окунуться в холодную воду пришлось и участникам третьей "Крейзи-мили". Полоса препятствий не для слабых. Через стену, лабиринт, песок и грязь - к финишу, на время - пробежали, проползли, проплыли - почти полсотни команд.

Автобусами прибывают те, кто готов пробежать 1611 метров. Начинается церемония открытия спортивного фестиваля.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Преемник "Мурманской мили" фестиваль "Гольфстрим" год от года развивается. Становится все более масштабным, интересным и сегодня здесь мы вместе можем приобщиться к празднику спорта, добра, любви, тепла. Я благодарю администрацию города Мурманска, комитет по спорту города за то, что они приложили столько усилий и организовали столь масштабный праздник"..

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "В любом случае, какая бы не была мурманская погода, я уверен, что наш северный характер проявляется во всех сферах жизни. Наши жители Заполярья всегда стремятся только к победе и никогда не сдаются"

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Сегодня мы свяжем два берега Кольского залива замечательными спортивными соревнованиями. Самые мужественные из нас уже преодолели Кольский залив вплавь, а те, кто хочет установить рекорд в беге, собрались здесь, на левом берегу залива".

Итак, 1611 метров. Первыми по Кольскому мосту, и это уже традиция, проезжают мотоциклисты, за ними люди на колясках, следом конькобежцы и хоккеисты на роликах.

На старте единой командой сигнала ждут несколько тысяч участников легкоатлетического пробега.

Первыми финишируют подготовленные спортсмены. Все боролись за призовые места и денежные вознаграждения.

Традиционными для "Гольфстрима" стали также соревнования по волейболу, мини-футболу, петанку. Весь день для гостей работала выставка военной техники и вооружения. В финале фестиваля - показательные выступления морских пехотинцев Северного флота.

Точку в ярком спортивном дне поставила певица Юлия Михальчик.

Своеобразный рекорд в "Гольфстриме" поставили транспортники. За все время проведения фестиваля с одной стороны на другую через Кольский залив по мосту они перевезли порядка 10 тысяч участников и болельщиков.