Кабинет УЗИ, стоматология, операционная. Телемедицина на верхушке планеты. Очередная страница "Арктического дневника"

Елена Белкина.

Академик РАН Геннадий Матишов ставит градусник Северному Ледовитому океану. Ведро и термометр на первый взгляд оборудование примитивное, но за ним тщательные научные исследования воды на соленость, цезий и стронций. Обрабатывать пробы будут уже в Мурманске. Если есть опреснение от таяния ледников, оно подтвердит тезис о глобальном потеплении.

Директор ММБИ, академик РАН Геннадий Матишов: "Если говорят, что тает, то надо искать пресную воду, она же никуда не уйдет, она будет плавать сверху. Есть глобальное потепление или нет - мы это сейчас и увидим на Северном полюсе".

Вопрос - не праздный. За 120 миллиардов страна уже строит 3 ледокола новой серии. А теперь нужен еще более мощный - "Лидер".

Генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Вячеслав Рукша: "Круглогодичная навигация по всей трассе Севморпути, чтобы, наконец, Россия и наша углеводородная продукция получили прямой доступ к рынкам Тихого океана".

Председатель комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев: "Правильно вложенные сюда ресурсы, пусть и через определенное время, иногда даже через годы и десятилетия, обязательно будут возвращаться сторицей в национальное богатство".

Забота о здоровье экипажей - на первом месте. Федеральное медико-биологическое агентство укрепляет на ледоколах медицинские блоки. Самый оснащенный - на атомоходе " 50 лет Победы". Кроме кабинетов УЗИ и стоматологии, есть и операционные с аппаратурой для оказания первой и даже специализированной помощи в самых непредвиденных обстоятельствах.

Заместитель директора по хирургии ФГБУЗ ММЦ им Н. И. Пирогова ФМБА России Александр Зайцев: "Здесь вполне можно сделать аппендэктомию, ушить прободную язву, то, что может случиться в море - непредвиденные обстоятельства - или остановить кровотечение. Здесь в наличии есть лапароскопический комплекс, позволяющий делать малоинвазивные эндоскопические операции".

Установки столь популярной сегодня телемедицины способны в кратчайшие сроки отследить пульс, давление, насыщаемость крови кислородом, передать и получить из того же мурманского филиала ФМБА "Пироговки" необходимый объем информации о пациенте, провести консультации с узкими специалистами. Это позволяет принимать решение по тактике дальнейшего лечения или необходимости эвакуации на большую землю. Что особенно важно - первым в России федеральное медико-биологическое агентство оформило лицензии на все судовые медицинские блоки.

Директор ФГБУЗ ММЦ им. Н. И. Пирогова ФМБА России Олег Минин: "Это подразумевает уже определенный уровень, в том числе, и комплектации. С такими расширенными возможностями, которые предоставляет этот медблок, все суда Росатомфлота, которые занимаются проводкой судов, будут укомплектованы по такому принципу".

К счастью, в нашем арктическом рейсе операционные медблоки так и остались невостребованными, чему были несказанно рады и доктора, и пациенты. Северный полюс, на котором большинство из нас очутилось впервые, оказался лучшим витамином и лекарством.

Северный полюс - удивительное место. Дотронувшись до макушки планеты, человек надолго получает точку опоры.







