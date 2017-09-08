Легендарная подводная лодка "Ленинский комсомол" вышла из дока судоремонтного завода "Нерпа" ради новой истории

Алексей Котович.

Подводная лодка - знаменитый на весь мир "Ленинский комсомол" - спущена на воду после восстановления корпуса. Субмарина, некогда расчлененная, и уже, было, разрезанная "на иголки" - в будущем станет плавучим музеем.

Свое второе рождение лодка "Ленинский комсомол" - первенец атомного подводного флота Советского Союза - получает прямо на наших глазах. И символично то, что ядерный реактор на этой лодке был запущен ровно 60 лет назад - в сентябре 1957 года.

В середине прошлого века имя лодки гремело на весь мир. В июле 1962 впервые в истории Советского Военно-морского флота она совершила поход подо льдами Северного Ледовитого океана, во время которого дважды прошла точку Северного полюса. В 91-м субмарина была выведена из состава флота. Последние 12 лет ее разрезанный на части корпус хранился на судоремонтном заводе "Нерпа".

Директор "СРЗ "Нерпа" ОАО "ЦС "Звездочка" Аркадий Оганян: "12 лет мы, коллектив завода, вместе с ВМФ боролся за эту лодку. Потому что мы считаем, что верх цинизма - уничтожать первую атомную подводную лодку. Сегодня наступил тот торжественный день, когда мы можем сказать, что первый этап по музефиации первой атомной подводной лодки выполнен".

Соединены носовая и кормовая оконечности лодки, а между ними смонтирован имитатор энергоотсека - настоящий давно демонтирован. Она герметична, каждый отсек испытан. По проекту конструкторского бюро "Малахит" выполнена перебалластировка. Но главное - сохранив общий облик первого советского атомохода, специалисты "Нерпы" успешно перевели его в радиационно-безопасное состояние.

Главный инженер "СРЗ "Нерпа" ОАО "ЦС "Звездочка" Георгий Нейман: "Нужно было безопасно убрать реакторный отсек вместе с находящимися на борту аппаратами и вместо него вставить корпус точно такого же проекта. Поэтому родилось решение - в то время находился на утилизации последующий корпус этого же проекта, мы выбрали турбинный отсек".

Пришлось доработать чертежи, чтобы соединить части лодки, полностью сохраняя геометрию швов. Впоследствии при музефикации этот отсек может быть использован, например, как конферен-зал. Впрочем, пока на плаву лишь корпус - внутри нет ничего. И для того, чтобы он стал по-настоящему безопасным плавучим музеем, понадобится и дополнительные средства, и время.





