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08.09.2017 18:40

В окрестностях Мурманска завершились соревнования по стрельбе из боевого стрелкового оружия

Алексей Елкин.

К этому часу в окрестностях Мурманска уже завершились соревнования по стрельбе из боевого стрелкового оружия. На церемонии открытия турнира участников приветствовала губернатор Марина Ковтун.
Их лица нельзя показывать. На торжественном построении - бойцы спецназа. Сотрудники правоохранительных и силовых структур. Турнир - под эгидой регионального отделения общества "Динамо". Проводится уже 8 раз и приурочен к всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Он появился в память о трагических событиях в Беслане, когда спасая жизни мирных людей, погибали профессионалы спецподразделений.
Начальник УМВД России по Мурманской области Игорь Баталов: "Это страшная трагедия. Мы должны сделать все, чтобы она не повторилась. А память и скорбь по погибшим навсегда останется в наших сердцах".
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Я уверена, что когда наступит тот час, вы так же быстро и четко ликвидируете любую цель. Как сегодня четко и быстро поразите мишени на огневом рубеже. Я желаю вам всем успехов".
Стрельба из снайперской винтовки и автомата "Калашникова". Условия максимально приближены к боевым. Упражнения - скоростные из положений  лежа, сидя, стоя.
Врио председателя Мурманского регионального отделения общества "Динамо" Ирина Владимирская: "Сегодня мы соревнования проводим в один день. Чтобы были условия для всех одинаковые. Потому что на следующий день, возможно, погодные условия изменятся, климатические".
На огневом рубеже - более 20 команд. Из автомата мишень поражают со 100 метров. Для стреляющих из винтовки расстояние - 150. Результаты близки к предельно возможным.
Эти соревнования - отборочные. По итогам будет сформирована команда лучших стрелков, которые примут участие во всероссийском турнире.



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