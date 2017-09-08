Зеленый заслон от угольный пыли. Старейшее и крупнейшее предприятие Мурманска - торговый порт - подарило городу 140 деревьев

Светлана Деменева.

Рябины, шиповник, березы. Припортовая территория в Мурманске становится зеленее. Коллектив торгового порта провел традиционную акцию по посадке деревьев. И именно сотрудникам этого предприятия принадлежит инициатива отмечать в областном центре "День сирени".

У этой рябины через считанные минуты появятся соседи. 140 саженцев. Еще рябина, березы, шиповник. Все выращены в питомнике Полярной опытной станции в Апатитах. Все имеют паспорт, который подтверждает адаптацию к природным условиям Кольского Севера.

Лунки выкопаны заранее, трава выкошена, завезен плодородный грунт. Для участия в акции обязательно приглашают ветеранов, школьников и горожан, которые живут рядом. На этот раз здесь и активисты регионального штаба ОНФ

Руководитель мурманского регионального отделения ОНФ Максим Сахневич: "Если мы говорим о комфортной городской среде, то именно предприятие, их участие - знаете, эта такая дополнительная помощь нашим поселкам, городам. Потому что выделяемых денег не всегда хватает".

Светлана Рудакова - участник нового проекта ОНФ "Молодежка". Он подразумевает участие в различных акциях и в том числе в "Зеленом рекорде". Впрочем, Светлана еще и эколог. Она знает - как важны и что дают городу деревья.

Инженер по охране окружающей среды ПАО "Мурманский морской торговый порт" Светлана Рудакова: "Улавливают пыль, снижают уровень шума, скорость ветра. Вносят значительный вклад в улучшение микроклимата нашего города".

Мурманский морской торговый порт - постоянный участник акций по озеленению городских территорий. Именно портовики придумали проводить "День сирени". Реализуется и масштабная программа по озеленению самого торгового порта. На площадке высажены хвойные деревья.

И. о. генерального директор ПАО " Мурманский морской торговый порт" Сергей Руденко: "Мы высадили 60 крупномерных хвойных растений - от 2 до 2,5 метров. Эти растения не только полезны для здоровья, но еще защищают город от эрозии угольной пыли".

В сентябре на территории порта продолжатся посадки хвойных деревьев. Ну а в городских зеленых акциях теперь портовики примут участие в следующем сезоне.







