Покорить Кольский полуостров за семь дней. Экстремальная гонка по бездорожью "Арктик Трофи" финиширует в Мурманске уже завтра

Артем Дашевский.

Уже завтра в Мурманске завершится знаменитая гонка по бездорожью "Арктик Трофи". Старт был дан в Кандалакше, изначально заявились 15 команд, но маршрут в сотни километров прошли не все. Экипажи выбывали на самых сложных участках. О непроходимости трассы заранее позаботились организаторы. Кстати, впервые за историю гонки, на одном из этапов экипажу из Москвы пришлось финишировать задним ходом. За неделю команды смогли ощутить на себе все "прелести" заполярного бездорожья. В общем, ждём развязки и болеем за наших.





