Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
08.09.2017 18:04

Сегодня в рамках традиционной "региональной недели" депутат Государственной Думы Алексей Веллер провел прием граждан

Светлана Деменева.

Это одна из главных форм работы депутата любого уровня. Жители Мурманской области приходят на прием с различными вопросами. По статистике большая часть из них касается проблем ЖКХ и социальной сфер. Северян волнуют темы предоставления социальных льгот и выплат, здравоохранения, переселения с Севера и из  аварийного жилья. На этот прием записались 6 человек. Среди них жители Колы, которые хотели бы, чтобы отремонтировали дворы в их домах.
Лилия Ивановна Шкрабкина: "Там ямы, дорога идет - ремонта нет, наверное, как мы заселились. Мы заселились в 1963 году, но делали только ямочные ремонты".
Личные приемы граждан Алексей Веллер проводит регулярно. Прошлый был примерно месяц назад. Депутат поделился с журналистами, что двум жителям Мурманской области удалось помочь. Одна из проблем касалась жительницы поселка Молочный. Ее не включили в программу по обеспечению жильем молодых семей. Другая проблема касается многих жителей региона - это жилищно-коммунальные выплаты льготным категориям граждан. Порядок был изменен на уровне региона - теперь обсуждение продолжат. Возможно, будут какие-то изменения.  
Депутат Государственной Думы РФ (фракция "Единая Россия") Алексей Веллер: "Бывают вопросы, которые невозможно решить в силу законодательства. Но, тем не менее, с ними нужно разбираться и заявитель должен понимать, что даже если вопрос нельзя решить - почему его нельзя решить. Таких вопросов больше. Но, еще раз говорю, с удовольствием отмечаю, что зачастую возникают и предложения по действительно серьезным вопросам, по потенциальному внесению изменений в федеральное законодательство".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.14
Евро = 68.24
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.