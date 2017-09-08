Сегодня в рамках традиционной "региональной недели" депутат Государственной Думы Алексей Веллер провел прием граждан

Светлана Деменева.

Это одна из главных форм работы депутата любого уровня. Жители Мурманской области приходят на прием с различными вопросами. По статистике большая часть из них касается проблем ЖКХ и социальной сфер. Северян волнуют темы предоставления социальных льгот и выплат, здравоохранения, переселения с Севера и из аварийного жилья. На этот прием записались 6 человек. Среди них жители Колы, которые хотели бы, чтобы отремонтировали дворы в их домах.

Лилия Ивановна Шкрабкина: "Там ямы, дорога идет - ремонта нет, наверное, как мы заселились. Мы заселились в 1963 году, но делали только ямочные ремонты".

Личные приемы граждан Алексей Веллер проводит регулярно. Прошлый был примерно месяц назад. Депутат поделился с журналистами, что двум жителям Мурманской области удалось помочь. Одна из проблем касалась жительницы поселка Молочный. Ее не включили в программу по обеспечению жильем молодых семей. Другая проблема касается многих жителей региона - это жилищно-коммунальные выплаты льготным категориям граждан. Порядок был изменен на уровне региона - теперь обсуждение продолжат. Возможно, будут какие-то изменения.

Депутат Государственной Думы РФ (фракция "Единая Россия") Алексей Веллер: "Бывают вопросы, которые невозможно решить в силу законодательства. Но, тем не менее, с ними нужно разбираться и заявитель должен понимать, что даже если вопрос нельзя решить - почему его нельзя решить. Таких вопросов больше. Но, еще раз говорю, с удовольствием отмечаю, что зачастую возникают и предложения по действительно серьезным вопросам, по потенциальному внесению изменений в федеральное законодательство".







