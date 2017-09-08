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08.09.2017 16:35

Новый арт-объект. Уличные художники разрисовали огромную подпорную стену в Мурманске возле дома на Папанина-1

Любовь Дубова.

Эскиз был разработан еще год назад - авторам дали возможность пофантазировать. В итоге, для воплощения проекта в жизнь понадобилось 1200 баллонов краски и целый месяц. В создании арт-объекта приняли участие 11 талантливых мурманчан. И сегодня итог презентовали главе администрации Андрею Сысоеву.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "- А вот не по теме вопрос, скажите - как бороться с нелегальными граффитчиками в городе, посоветуйте как профессионалы. - Прямой намек - больше арт-объектов, больше легальных стен, больше интересных проектов, людям просто будет не хватать времени. - Давайте, наверное, встретимся в администрации".
Это пятидесятиметровое полотно стало настоящим украшением города. Сколько оно будет радовать прохожих - во многом зависит от погоды и бережного отношения жителей. Каждый рисунок на каменном "холсте" узнаваем. Оленьи упряжки, главная площадь Мурманска, Дворец культуры Кирова, порт, три первых ледокола, среди которых - красавец атомоход "Арктика".  
Первый заместитель генерального директора - главный инженер ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка: "В этом году сорокалетие достижения этим ледоколом Северного полюса. Это первое судно, которое в надводном плавании достигло Северного полюса, и у нас возникла такая инициатива на предприятии. Это гордость нашей страны, этот поход - вообще сам атомный ледокольный флот".
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