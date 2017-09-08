Евгений Никора в Архангельске принял участие в заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения

Сегодня в Архангельске состоялось заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) под председательством заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова. В заседании участвовали руководители региональных штабов Северо-Западного федерального округа. Мурманскую область представлял заместитель губернатора – руководитель регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Евгений Никора.



Основным вопросом повестки федерального штаба стала подготовка субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов. На территории Мурманской области готовность электрических сетей субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду составляет 94%, распределительных и трансформаторных подстанций – 93%. Андрей Черезов поставил перед регионами задачу добиться полной готовности к 15 ноября текущего года.



/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /