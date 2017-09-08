Всероссийский исторический квест «1944. Дети Победы» пройдет в Мурманском областном краеведческом музее

Юные мурманчане примут участие во Всероссийском историческом квесте «1944. Дети Победы», который начнется 11 сентября в 13.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90).



По легенде квеста игроки отправятся в прошлое, чтобы взглянуть глазами детей на Великую Отечественную войну. Сценарий мероприятия создан на основе воспоминаний самых юных свидетелей военных действий и ветеранов войны. В ходе выполнения заданий игроки узнают исторические факты об одной из самых героических страниц истории нашей страны.



Организаторы квеста – Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Мурманской области совместно с Региональным центром гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /



