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08.09.2017 16:33

В Коле расследуют причины появления мазута возле залива

Любовь Дубова.

Стойкий неприятный запах и следы нефтепродуктов в воде и на траве. Такую картину обнаружили жители станции Кола, пришедшие накануне утром на свои огороды возле залива. О том, что берег окутан мазутом, северяне сообщили в администрацию города. На место выехали руководители населенного пункта, чтобы проверить информацию. Она подтвердилась. Но откуда была сброшена едкая черная жидкость установить наглядно не удалось. Рядом и гаражный кооператив, и несколько, в том числе, не действующих предприятий. В акваторию Кольского залива впадает река, сюда же течет небольшой ручей. Он также оказался частично загрязнен. Масштаб происшествия относительно небольшой. Но урон окружающей среде очевиден, отмечают специалисты.
Глава муниципального образования г. Кола Светлана Чукарева: "Сейчас будет оценено и исследовано все. У нас есть договор на ликвидацию последствий ЧС с "Экосервисом" - предприятием. Мы вызвали специалистов, они сейчас приедут и будут работать. Или обваловку делать, или реагенты какие-то и потом уже выясним - откуда, кто и почему".
Глава администрации г. Кола Андрей Виноградчий: "В настоящее время мы определяем масштабы  происшествия и, исходя из того, какие масштабы, мы будем определяться с необходимыми мерами. Мы сейчас еще раз внимательно пройдем по ручью, который впадает в Кольский залив, для того, чтобы определиться с местом, где сбросили нефтепродукты в водный объект. Разговаривали с жителями, кто здесь огороды держит, они говорят, что ночью пошел мазут именно в ручье. Откуда он, я не понимаю".
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