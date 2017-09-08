Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
08.09.2017 15:35

Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

В прежнем формате, но раньше обычного и теперь дважды! Как всегда в воскресенье служба информационного вещания ГТРК "Мурман" подведет итоги уходящей недели, но уже с 10 сентября программа начнет выходить в эфир в 8 часов 45 минут. Не пропустите блок регионального вещания на канале "Россия 1". Повтор - в понедельник, на канале "Россия 24" в 07:30 утра.  
Кольский Север в ленте федеральных новостей.  Открытие культурно-выставочного центра Русского музея в Мурманске. И "Вместе – ради детей!" - в  Мурманской области всероссийская выставка-форум открыла Десятилетие детства, объявленное президентом России Владимиром Путиным.
Жесткий контроль и строгая отчетность. Муниципалитеты Заполярья рапортуют о готовности подать тепло в квартиры северян. Поставщики ресурсов информируют о выполнении планов техобслуживания оборудования и сетей. Компания "Североморск-водоканал" внедряет инновационные идеи. Новый трубопровод прослужит 150 лет, заменив старую систему водоводов.
Международное сотрудничество. С визитом в Заполярье побывал Генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге. Российский и норвежский корабли береговой охраны - у пирса Мурманского морвокзала.  Неофициальный визит и предшествующие ему совместные учения в Баренцевом море. В базе в Полярном встретили экипаж дизель-электрической подводной лодки "Владикавказ". Результаты дальнего похода.
Подробности, вместе с другими темами, включая медицинское обслуживание на Северном полюсе - смотрите в воскресенье, в единый день голосования, так что о выборах в программе тоже пойдет речь. Время эфира изменилось. Начало - в 8 часов 45 минут, как всегда, на канале "Россия 1". Повтор - в понедельник, в региональном блоке вещания, в 7 часов 30 минут на канале "Россия 24".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.14
Евро = 68.24
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.