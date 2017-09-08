Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

В прежнем формате, но раньше обычного и теперь дважды! Как всегда в воскресенье служба информационного вещания ГТРК "Мурман" подведет итоги уходящей недели, но уже с 10 сентября программа начнет выходить в эфир в 8 часов 45 минут. Не пропустите блок регионального вещания на канале "Россия 1". Повтор - в понедельник, на канале "Россия 24" в 07:30 утра.

Кольский Север в ленте федеральных новостей. Открытие культурно-выставочного центра Русского музея в Мурманске. И "Вместе – ради детей!" - в Мурманской области всероссийская выставка-форум открыла Десятилетие детства, объявленное президентом России Владимиром Путиным.

Жесткий контроль и строгая отчетность. Муниципалитеты Заполярья рапортуют о готовности подать тепло в квартиры северян. Поставщики ресурсов информируют о выполнении планов техобслуживания оборудования и сетей. Компания "Североморск-водоканал" внедряет инновационные идеи. Новый трубопровод прослужит 150 лет, заменив старую систему водоводов.

Международное сотрудничество. С визитом в Заполярье побывал Генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге. Российский и норвежский корабли береговой охраны - у пирса Мурманского морвокзала. Неофициальный визит и предшествующие ему совместные учения в Баренцевом море. В базе в Полярном встретили экипаж дизель-электрической подводной лодки "Владикавказ". Результаты дальнего похода.

Подробности, вместе с другими темами, включая медицинское обслуживание на Северном полюсе - смотрите в воскресенье, в единый день голосования, так что о выборах в программе тоже пойдет речь. Время эфира изменилось. Начало - в 8 часов 45 минут, как всегда, на канале "Россия 1". Повтор - в понедельник, в региональном блоке вещания, в 7 часов 30 минут на канале "Россия 24".