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08.09.2017 14:20

В окрестностях Мурманска проходят соревнования по стрельбе из боевого стрелкового оружия

Алексей Елкин.

В эти минуты в окрестностях Мурманска проходят соревнования по стрельбе из боевого стрелкового оружия. Участвуют сотрудники правоохранительных и силовых структур. На церемонии открытия бойцов спецназа приветствовала губернатор Марина Ковтун. Турнир - под эгидой регионального отделения общества "Динамо". Проводится уже 8 раз и приурочен ко всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Он появился в память о трагических событиях Беслане, в сентябре 2004-го, когда террористы захватили школу.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Десятки и сотни часов, проведенных на тренировке. Тысячи патронов, израсходованных на огневом рубеже, служат только одной цели - чтобы в тот самый час сделать тот самый единственный выстрел в цель, который прервет чудовищные замыслы. Черные замыслы злоумышленников-террористов".
Начальник УМВД России по Мурманской области Игорь Баталов: "День солидарности это как раз объединение наших усилий. Объединение нашего понимания. Объединение наших сил. Для того, чтобы противостоять этому страшному виду - терроризму. Который, к сожалению, размах получил и за пределами нашей страны. Мы все знаем и события в Европе, и события в Сирии".
Турнир отборочный. Стрельба - из снайперской винтовки и автомата "Калашникова". Упражнения  скоростные. Из положений лежа, сидя, стоя.  Победители будут отмечены призами и кубками регионального отделения общества "Динамо". Лучшие снайперы войдут в команду для участия во  всероссийских соревнованиях в ноябре. К слову, северяне, традиционно показывают отличные результаты.
Врио председателя Мурманского регионального отделения общества "Динамо" Ирина Владимирская: "Сегодня мы соревнования проводим в один день. Чтобы были условия для всех одинаковые. Потому что на следующий день, возможно, погодные условия изменятся. Климатические. Поэтому мы в один день стараемся справиться и подвести итоги".
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