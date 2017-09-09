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09.09.2017 16:00

Областная акция «Голубь мира», посвященная международному Дню мира, Дню солидарности в борьбе с терроризмом

21 сентября 2017 года в 11.00 на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» (ул. Героев Североморцев, д. 2) состоится областная акция «Голубь мира», посвященная международному Дню мира, Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Целью акции является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и развития активной гражданской позиции обучающихся образовательных организаций Мурманской области.

В рамках Акции предусмотрено:

-   торжественная линейка «Голубь мира»;

-   мини- акция «Дерево мира»;

- проведение станционной игры «Мы выбираем мир»: спортивные соревнования «Сильные, смелые, умелые», решение кроссворда «Вы обнаружили подозрительный предмет», собирание пазла «Мир без войны», написание эссе «Я и экстремальная ситуация»;

-   видеолекторий «Будьте бдительны». Тренинг с модератором.

К участию в акции приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций 14-16 лет.

Заявки на участие в акции от общеобразовательных организаций принимаются до 15 сентября по электронному адресу otdelsocprogramm@laplandiya.org.

Дополнительная информация о программе  и условиях участия в акции - на сайте учреждения: http://www.laplandiya.org/ или по ссылке http://www.laplandiya.org/news/social-competence/o-provedenii-oblastnoj-akczii-golub-mira-posvyashhennoj-mezhdunarodnomu-dnyu-mira-dnyu-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom.html.

Контактное лицо - Кононова Елена Игоревна, тел. 8-951-296-95-98.

/Министерство образования и науки Мурманской области/
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