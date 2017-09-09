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09.09.2017 15:00

В Мурманской области пройдут региональные соревнования обучающихся «Школа безопасности - 2017»

Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Главным управлением МЧС России по Мурманской области, Военным комиссариатом Мурманской области, Управлением МВД России по Мурманской области, ГОКУ «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области»,  Мурманским региональным отделением Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности», Мурманским областным центром дополнительного образования «Лапландия» с 12 по 15 сентября 2017 года на турбазе «Каневка» (Кольский р-н, акватория р. Кица) проводятся региональные соревнования «Школа безопасности – 2017» (далее – Соревнования»).

К участию в Соревнованиях допускаются команды обучающихся образовательных организаций Мурманской области, занявшие призовые места в муниципальных соревнованиях, по двум возрастным группам:

средняя группа – возраст участников 13-14 лет;

старшая группа – возраст участников 15-16 лет.

В программу Соревнований включены следующие виды испытаний: «Комбинированная пожарная эстафета», «Безопасность на дороге», «Полоса препятствий», «Поисково-спасательные работы», «Маршрут выживания»,  «Конкурсная программа»,  «Комплексное силовое упражнение»,  «Военизированная эстафета»,  «Спортивное ориентирование».

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общекомандном зачёте и в отдельных видах соревнований, награждаются призами и дипломами организаций, проводящих данные соревнования.  

/Министерство образования и науки Мурманской области/
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