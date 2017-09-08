В Мурманске сотрудники полиции провели мероприятия, приуроченные к Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти погибших в террористических актах

Ежегодно в России 3 сентября отмечается скорбная дата - День солидарности в борьбе с терроризмом и памяти погибших в террористических актах, посвященная трагическим событиям, произошедшим в Беслане в сентябре 2004 года.

В преддверии памятной даты впервые в Заполярье по инициативе сотрудников Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Мурманской области проводился конкурс детского творчества «Мирное небо над головой». Мероприятие проходило при поддержке комитета по культуре и искусству Мурманской области и Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, а также Общественных советов при областном управлении МВД России и управлении МВД России по г. Мурманску. Всего на конкурс поступило более 60 творческих работ детей и детских коллективов в возрасте от 2 до 16 лет.

1 сентября в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялось награждение победителей конкурса. Софья Касьянова и Андрей Распутин получили дипломы и ценные подарки за лучшие рисунки, Ангелина Пихович получила диплом и подарок за лучшую поделку. Коллектив средней группы МБДОУ № 72 был признан лучшим в номинации «плакат», а за лучшее стихотворение диплом и подарок получила Татьяна Алексеенко.

Ценные подарки и дипломы от организаторов получили также ребята, занявшие вторые и третьи места. Кроме того, жюри конкурса отметило призом зрительских симпатий коллектив детского центра «Бэби-клуб» за творческую работу, выполненную малышами в возрасте от 2 до 3 лет.

В целях привлечения внимания общества, в том числе молодежи, к проблеме экстремизма и терроризма, сотрудники полиции приняли участие в мероприятиях. которые проходили в Мурманске в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом и памяти погибших в террористических актах.

Так, представитель ЦПЭ УМВД области вместе с сотрудником ПДН городского управления МВД России провели беседу по теме «Мой мир без вражды» со студентами строительного колледжа им. Н.Е. Момота на базе информационного интеллект-центра г. Мурманска. В ходе беседы полицейские рассказали молодым людям и работникам центра об опасности экстремизма, в том числе в сети Интернет, напомнили основные меры безопасности. Стражи правопорядка напомнили собравшимся, что терроризм не имеет национальности и возраста, поэтому важно, чтобы как можно больше граждан знали о способах противодействия террору. В завершение мероприятия молодые люди посмотрели видеоролики по профилактике экстремизма и терроризма.





/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/