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08.09.2017 14:00

"Гольфстрим" собирает профессионалов и любителей здорового образа жизни. Финальные тренировки в Мурманске

Андрей Зайцев.

Мурманский фестиваль спорта "Гольфстрим" вновь собирает под свои знамёна профессионалов и любителей здорового образа жизни со всего мира. Сегодня на Семёновском озере свою последнюю тренировку перед завтрашним официальным стартом провели зарубежные мастера ледяного плавания. В заплыве через Кольский залив они будут представлять Нидерланды, Болгарию и ЮАР. От ЮАР - Рэм Баркай - президент международной ассоциации ледяного плавания. Вот уже в шестой раз он приезжает в столицу Кольского Заполярья.
Президент международной ассоциации ледяного плавания (ЮАР) Рэм Баркай: "Я не верил, что вернусь сюда ещё раз. Но вот уже 6 лет я посещаю Мурманск и считаю, что это особенное место. Очень важное для всех любителей ледяного плавания. Мурманск - столица ледяного плавания. Вместе со мною сюда приезжают многие пловцы, я уверен, что мы приедем сюда ещё раз".
Заплыв через Кольский залив, мировой чемпионат по ледяному плаванию, когда-то мало кто верил, что такое может появиться в Мурманске. Но сделали. Более того, родилась уникальная традиция. Вместе с Баркаем за победу завтра будут бороться Пётр Стойчев (бывший министр спорта Болгарии) и - рекордсмен "Гольфстрима" - Фергиль Хестерман из Голландии.  
Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска Дмитрий Блохин: "Уровень организации, по сравнению с тем, как проводят в мире, все они отмечают, что соревнования в Мурманске для них являются некими олимпийскими играми. Наш уровень открытия и закрытия соревнований, уровень призов, организации питания, проживания, трансферов".
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