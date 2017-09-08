Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил ход работ по ремонту объекта улично-дорожной сети на улице Скальной

Светлана Деменева.

Летняя ремонтная кампания в Мурманске вышла на финишную прямую. Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев проверил ход работ на улице Скальной. Участок здесь достаточно сложный. Запланировано обновить около 5 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, а так же восстановить отверстия канализационных люков. По просьбе жителей около одного из домов идет замена тротуара. Здесь - на улице Скальной - расположена музыкальная школа. Дорога около нее будет отремонтирована. А вот по программе "Дорога в школу" за это лето отремонтировано 10 проездов.

Заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска Владимир Гаража: "У нас по программе "Дорога" сформирован отдельный перечень проездов. Эти проезды начинаются от нашей общегородской сети и уже ведут к самому учреждению образования. В этом году мы все работы, которые запланированы — завершили. Остальные работы будут проводиться в следующем году".

Это лето получилось короче, чем обычно. В конце июня в Мурманске последний раз шел снег. Но, тем не менее, все работы в графике. Качество сомнений не вызывает. Свой завод и своя лаборатория позволяют его сразу контролировать. Более 2 тысяч квадратных метров заасфальтировано в городе. До 30 сентября будет выполнен тот объем работ, который позволил сэкономить на конкурсных процедурах.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Нам надо будет сделать то, о чем мы говорили - выезд по Героев - североморцев до поста ВАИ. Часть Героев - североморцев мы сделали на сэкономленные средства. "Добивать", что называется эту улицу, чтобы закончить ее в сезоне. Второй - от Кооперативной до Форума и в этом году мы будем выполнять поддерживающий ремонт Нижне - Ростинского шоссе. Техника выходит на следующей неделе и большой объем мы выполним по этой улице".





