До 15 сентября работодатели должны предоставлять сведения о своих работниках по форме СЗВ-М

До 15 сентября работодателям необходимо представить в ПФР сведения по форме СЗВ-М за август 2017 года, содержащие ФИО, СНИЛС, ИНН каждого работника. В отчетности отражаются сведения по всем работникам, с которыми заключены трудовые договоры или договоры гражданско-правового характера, включая тех, кто находится в отпуске без сохранения заработной платы или декретном отпуске.



Если сведения предоставляются по 25 работникам и более, то форма СЗВ-М должна быть представлена в электронном виде. Если вместо электронной формы отчет будет сдан на бумажном носителе, то с 2017 года ПФР вправе оштрафовать организацию на 1000 руб. Норма касается и исходных, и дополняющих, и отменяющих форм отчета.



Также за непредставление отчетности или представление ее в ПФР с опозданием, организация будет оштрафована в размере 500 рублей за каждое застрахованное лицо. Штраф грозит также за каждого работника, которого не занесли в форму СЗВ-М, или по которому указали неверные сведения.



Обязанность в представлении «нулевой» отчетности по форме СЗВ-М у плательщиков страховых взносов отсутствует.



Напоминаем, что с 1 апреля 2017 года ежемесячные сведения о своих работниках по форме СЗВ-М работодатели должны представить в новом формате, утвержденном постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 07.12.2016 года № 1077п. Форму отчетности можно найти на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) в разделе "Страхователям" в меню подраздела "Работодателям" - "Бесплатные программы, формы и протоколы".



/Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области/