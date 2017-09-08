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08.09.2017 14:30

"Системная работа по социализации детей-инвалидов" - тема круглого стола в Североморске

Юлия Палеева.

В рамках форума "Вместе – ради детей!" в Североморске организован трехдневный круглый стол по теме "Системная работа по социализации детей-инвалидов". Для обмена практикой эффективных решений в сфере поддержки детства, ознакомления с опытом коллег из флотской столицы участники всероссийского форума прибыли в комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО.  Североморск, как диалоговая площадка, был выбран не случайно: именно на базе местного Центра активно реализуется проект по интеграции особых детей в обществе. Специалисты работают в этом направлении не в одиночку, а во взаимодействии с медиками и педагогами. Подобное сотрудничество дает положительные результаты.
Член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко: "Действительно, во многих случаях мы отмечаем, что если ребенок и готов быть социализирован, то общество не всегда готово. Поэтому, я считаю, что основное направление таких форумов-выставок является именно понимание общества, что эти люди такие же как мы".
В ЗАТО Североморск 197 несовершеннолетних имеют статус инвалидов. До 2016 года родители возили своих малышей в Мурманск, в Центр специализированной помощи семье и детям. И лишь благодаря неравнодушию городских властей и поддержке региона, во флотской столице появилось свое учреждение. В настоящее время помощью специалистов Североморского Центра пользуются 15 семей.
Елена Березка: " Девочки молодцы! И дефектолог, и специалисты все работают. Они работают с песком, развивают мелкую моторику – это все необходимо нашим детям. И нам помогают - родителям. Мы можем жить нормальной полноценной жизнью, работать. Это для нас немаловажно. Счастливы родители – счастлив ребенок!"
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