В правительстве Мурманской области обсудили результаты оценки эффективности региональных налоговых льгот за 2016 год

Сегодня состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина. В нем приняли участие члены Правительства Мурманской области, представители территориальных подразделений федеральных органов государственной власти, законодательных и исполнительных органов государственной власти Мурманской области.



Ключевой темой мероприятия стало обсуждение итогов оценки эффективности региональных налоговых льгот и иных налоговых преференций, предоставленных в 2016 году в соответствии с законами Мурманской области о налогах. Оценка проведена Министерством экономического развития Мурманской области на основании данных, предоставленных Управлением ФНС России по Мурманской области в рамках Соглашения по информационному взаимодействию, заключенному с Правительством Мурманской области, а также информации, предоставленной органами исполнительной власти Мурманской области и налогоплательщиками, получившими региональные налоговые льготы.



Общий объем недополученных доходов консолидированного бюджета Мурманской области в связи с предоставлением региональных налоговых льгот в 2016 году увеличился на 10,7% по сравнению с 2015 годом и составил 1916,9 млн рублей (в 2015 году – 1732 млн рублей). При этом удельный вес региональных налоговых льгот в налоговых доходах консолидированного бюджета Мурманской области снизился на 0,1 процентного пункта и составил 3,1%.



Наибольший удельный вес в общем объеме региональных налоговых льгот, предоставленных в 2016 году, по-прежнему занимают льготы по налогу на имущество организаций (84%), объем которых незначительно вырос по сравнению с 2015 годом (на 0,2% или на 3,2 млн рублей).



Величина региональных льгот по налогу на прибыль организаций в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, в 2016 году составила 186,8 млн рублей (в 2015 году – 0,1 млн руб.). Основными получателями данной льготы стали организации, реализующие приоритетные инвестиционные проекты Мурманской области.



Также по итогам 2016 года возрос на 3,3% (на 1,7 млн рублей) по отношению к 2015 году объем региональных налоговых льгот по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, что связано, в том числе, с введением с 1 января 2016 года «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в научной, производственной, социальной сферах, а также в сфере предоставления бытовых услуг населению.



В то же время отмечено снижение объема предоставленных льгот по транспортному налогу на 9,8% (на 7,2 млн рублей).



Подробнее ознакомиться с аналитической запиской по результатам оценки эффективности региональных налоговых льгот за 2016 год можно на сайте Министерства экономического развития Мурманской области.



Кроме того, члены рабочей группы были проинформированы о проработке на федеральном уровне различных вариантов сохранения льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества с 1 января 2018 года.





/ Министерство экономического развития Мурманской области /



