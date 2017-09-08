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08.09.2017 13:18

"Вместе - ради детей! Вместе с семьей!" Всероссийская выставка-форум продолжает свою работу в Мурманске

Анастасия Русинова.

Продолжает работу всероссийская выставка-форум "Вместе - ради детей! Вместе с семьей". Сегодня одна из площадок - посвящена работе телефона доверия для подростков. В дискуссии приняли участие соцработники, руководители образовательных учреждений, заинтересованные родители и дети. Как повысить эффективность телефона доверия, почему многие стесняются рассказывать о своих проблемах, нужна ли вообще такая срочная психологическая помощь - было выслушано мнение каждого. В России, в том числе и в Мурманской области - единый бесплатный, анонимный номер работает с 2010 года.
Руководитель департамента коммуникаций Фонда поддержки детей Оксана Иванникова: "В Мурманской области мы зарегистрировали более 6 тысяч звонков, а в целом по России в марте зафиксировано 7 миллионов обращений, то есть сейчас это уже 7,5 миллионов звонков на единый номер 8-800-2000-122".
Итоги реализации Национальной стратегии действий в интересах детей обсудили уполномоченные по правам ребенка северо-западного округа. В заседании координационного совета, который в этом году проходит в рамках всероссийского форума, приняли участие гости из Тюменской и Саратовской областей. Один из актуальных вопросов встречи - юридические и законодательные сложности при постановке и снятии инвалидности у детей. Работа над корректировкой этой процедуры ведется не первый год.
Председатель координационного совета уполномоченных по правам ребенка Северо-Западного федерального округа
Тамара Литвинова: "Мы рассматриваем этот очень сложный для нас вопрос, надеемся, что мы выработаем конкретные предложения, которые будут направлены в соответствующие федеральные структуры, надеемся, что наши убеждения, которые направлены именно на защиту прав инвалидов будут услышаны.  
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