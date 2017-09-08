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08.09.2017 16:00

«Маленький пешеход». В Кандалакше сотрудники дорожной полиции рассказали школьникам о безопасности на дороге

На постоянной основе сотрудниками Госавтоинспекции г. Кандалакша ведется работа по обучению детей основам поведения на дороге. Особое внимание этому вопросу уделяется в начале учебного года.
Очередное мероприятие под названием «Маленький пешеход» сотрудники дорожной полиции провели для учащихся школы № 10.
Представитель Госавтоинспекции рассказал малышам о том, как правильно переходить проезжую часть, какие правила необходимо соблюдать при поездке в автомобиле и общественном транспорте, также рассказал о свойствах светоотражающих элементов. Для наглядного примера с помощью детей-добровольцев сотрудник ГИБДД продемонстрировал , что взрослый ремень безопасности ненадлежащим образом удерживает ребенка-пассажира и наоборот, детское удерживающее устройство «бустер» обеспечивает безопасность маленького пассажира надлежащим образом.
После профилактической беседы ученики совместно с учителями и сотрудниками Госавтоинспекции прошли по безопасному маршруту «Дом – Школа-Дом». В ходе экскурсии сотрудник дорожной полиции разъяснял ребятам значение дорожных знаков, которые попадались в пути. Завершило экскурсию обращение детей к водителям. В центре города на парковочном месте дети вручили тематические письма водителям такси, попросив их не нарушать Правила дорожного движения. Водители с улыбкой поблагодарили детей, напутствовав маленьких пешеходов всегда быть осторожными и внимательными при переходе через проезжую часть.
На прощание сотрудники дорожной полиции вручили ребятам памятки и сделали общее фото на память.

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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