Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» приступил к сопровождению балкера через Аденский залив

В рамках выполнения задач антипиратской деятельности большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» приступил к сопровождению балкера под флагом государства Барбадос через Аденский залив в Красное море. Корабли встретились в Северной части Аравийского моря и взяли курс на запад.

В течение нескольких дней экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» будет сопровождать иностранное судно и обеспечивать его безопасность от нападения пиратов. Корабли проследуют вместе через Аденский залив до назначенной точки в акватории Красного моря. Когда угроза пиратской деятельности будет минимальной российский корабль ляжет на обратный курс.

За время дальнего похода российский корабль прошел уже более 11000 морских миль. 31 июля моряки вышли из Финского залива, после участия в Главном Военно-морском параде на Кронштадтском рейде. 12 августа корабль вошёл в Средиземное море, пополнил запасы топлива, воды и продовольствия на Кипре и 25 августа прошел в Красное море через Суэцкий канал для обеспечения безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива. В начале недели БПК «Вице-адмирал Кулаков» совершил деловой заход в порт Салала (Оман) на юго-востоке Аравийского полуострова.



/Пресс-служба Северного флота/