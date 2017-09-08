Гости областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих совершили виртуальное путешествие «Чудеса России»

В рамках Года экологии в России читатели областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих совершили виртуальное путешествие «Чудеса России».



Инвалиды по зрению узнали много интересного о природных памятниках удивительной красоты: озере Байкал, Куршской косе, нетронутых цивилизацией лесах Коми, горе Эльбрус и Долине гейзеров. Некоторые гости мероприятия, побывавшие в свое время в тех местах России, дополнили рассказ своими впечатлениями. Сотрудники библиотеки представили читателям книги специального формата, в том числе тифлографические пособия о природе и роли человека в окружающем мире.



/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/