Юные мурманчане примут участие во Всероссийском историческом квесте «1944. Дети Победы»

11 сентября в 13.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90) пройдет Всероссийский исторический квест «1944. Дети Победы».



По легенде квеста игроки отправятся в прошлое, чтобы взглянуть глазами детей на Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. Сценарий мероприятия создан на основе воспоминаний самых юных свидетелей военных действий и ветеранов войны. В ходе выполнения заданий игроки узнают исторические факты об одной из самых героических страниц истории нашей страны.



Организаторы квеста - Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Мурманской области совместно с Региональным центром гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.



/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/