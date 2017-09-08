Минсоцразвития Мурманской области направило в адрес подведомственных учреждений средства на социальное обеспечение и иные выплаты

Министерство социального развития Мурманской области направило в адрес подведомственных учреждений – центов социальной поддержки населенная средства в сумме почти 53 млн руб. на социальное обеспечение и иные выплаты
В том числе:
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Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого помещения,
коммунальных услуг и транспортных услуг по доставке твердого топлива
ветеранам труда
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2 193 574,48
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Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам,
подвергшихся воздействию радиации
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905 975,28
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Обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
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27 154,16
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Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
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49 764 014,90