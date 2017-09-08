Минсоцразвития Мурманской области направило в адрес подведомственных учреждений средства на социальное обеспечение и иные выплаты

Министерство социального развития Мурманской области направило в адрес подведомственных учреждений – центов социальной поддержки населенная средства в сумме почти 53 млн руб. на социальное обеспечение и иные выплаты



В том числе:





Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и транспортных услуг по доставке твердого топлива ветеранам труда 2 193 574,48 Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся воздействию радиации 905 975,28 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 27 154,16 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 49 764 014,90



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