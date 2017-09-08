"Лапландия" приглашает на консультационный день

10 сентября в 12.00 в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» (г. Мурманск, ул. Героев-североморцев, д.2) состоится консультационный день для родителей детей, продолжающих обучение в детских объединениях и желающих записаться впервые в кружки и секции.



Специалисты и педагоги дополнительного образования проведут для родителей презентацию образовательных услуг по всем действующим в МОЦДО «Лапландия» направлениям, познакомят с содержанием образовательных программ.



После презентации все желающие смогут побеседовать с педагогами и записаться на образовательные программы.



А 23 сентября в 15.00 МОЦДО «Лапландия» приглашает детей и молодежь от 5 до 18 лет на День открытых дверей, где каждый сможет поучаствовать в мастер-классах, лекциях, консультациях и выбрать для себя направление занятий.



Дополнительная информация – на сайте учреждения: http://www.laplandiya.org/



/Министерство образования и науки Мурманской области/