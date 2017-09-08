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08.09.2017 15:15

"Лапландия" приглашает на консультационный день

10 сентября в 12.00 в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» (г. Мурманск, ул. Героев-североморцев, д.2) состоится консультационный день для родителей детей, продолжающих обучение в детских объединениях и желающих записаться впервые в кружки и секции.

Специалисты и педагоги дополнительного образования проведут для родителей презентацию образовательных услуг по всем действующим в МОЦДО «Лапландия» направлениям, познакомят с содержанием образовательных программ.

После презентации все желающие смогут побеседовать с педагогами и записаться на образовательные программы.

А 23 сентября в 15.00 МОЦДО «Лапландия» приглашает детей и молодежь от 5 до 18 лет на День открытых дверей, где каждый сможет поучаствовать в мастер-классах, лекциях, консультациях и выбрать для себя направление занятий.

Дополнительная информация – на сайте учреждения: http://www.laplandiya.org/

/Министерство образования и науки Мурманской области/
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