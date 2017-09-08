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08.09.2017 12:20

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшими

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 2 человека получили травмы.
07 сентября около 21 часов 20 минут на 101 км автодороги «Умба – Кандалакша» водитель, управляя автомобилем «Рено», не учел дорожные условия, потерял контроль над управлением транспортного средства и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП пассажиры (22 и 24 лет) обслужены амбулаторно.
При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1891 нарушение Правил дорожного движения.
21 нарушение допущено пешеходами, 7 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 5 водителей.
Выявлено 11 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1477 нарушений ПДД. 9 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.
Всего было оформлено 46 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).




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