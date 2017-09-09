Заместитель прокурора области проведет выездной личный прием граждан в городе Кировске

Заместитель прокурора Мурманской области Сергей Владимирович Резниченко 15 сентября 2017 г. проведет выездной личный прием граждан в помещении прокуратуры г. Кировска.



Прием граждан состоится с 10.30 до 12.00 часов по адресу: г. Кировск, ул. Юбилейная, д.13.



Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приема, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.



Прием будет осуществляться без предварительной записи, справки по тел. 8 (8152) 47-38-54.





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