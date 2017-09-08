«Телефон доверия» судебных приставов Мурманской области работает круглосуточно

В целях выявления, предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений со стороны судебных приставов и обеспечения обратной связи с жителями Мурманской области в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области круглосуточно работает «телефон доверия» (8152) 42-86-80.

По указанному номеру любой гражданин или представитель организации может сообщить о злоупотреблениях служебными полномочиями или противоправных действиях работников Службы.

Информация коррупционной направленности, поступившая по «телефону доверия», в обязательном порядке регистрируется в журнале учета сообщений, поступает к руководителю Управления, а затем передается в соответствующий отдел противодействия коррупции Управления на рассмотрение.

Управление напоминает, что «телефон доверия» не является справочным, по нему не предоставляется информация о наличии задолженности, о мерах принуждения, применяемых в отношении должников. Этот канал связи создан именно для выявления фактов коррупционных правонарушений среди судебных приставов.



/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/