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08.09.2017 11:11

Отряд кораблей Северного флота продолжил арктический поход

Сегодня отряд кораблей Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода в Арктику, вышел из Енисейского залива в Карское море.
Большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Кондопога» с личным составом и техникой подразделений арктической бригады Северного флота, танкер «Сергей Осипов, спасательно-буксирное судно «Памир» и килектор КИЛ-164 продолжат следовать в северо-восточном направлении в районах, близких к маршруту Северного морского пути.
Планируется, что в ближайшее время к отряду кораблей и судов обеспечения присоединится гидрографическое судно Северного флота «Сенеж», выполняющее плановые задачи гидрографических исследований в Арктике.
В ближайшее время корабельными вертолётами Ка-27 с борта БПК «Североморск» будет осуществлена ледовая разведка, по маршруту следования отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота.
Ранее все корабли и суда отряда пополнили запасы топлива от танкера «Сергей Осипов» на рейде порта Диксон.
Большие десантные корабли «Георгий Победоносец» и «Александр Отраковский» после участия в межвидовом учении по обороне важного промышленного объекта на полуострове Таймыр вышли из состава отряда Северного флота и взяли курс в Баренцево море.

Шестой арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 10 августа с выходом из главной базы СФ города Североморска. В составе отряда – большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец», суда обеспечения: танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и килекторное судно КИЛ-164.
Первый масштабный поход в восточную часть российской Арктики состоялся в 2012 году. Тогда морские пехотинцы Северного флота впервые в истории российского ВМФ осуществили высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Котельный.
В 2013 году отряд кораблей во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий» доставил на Новосибирские острова технику и имущество для восстановления авиационной комендатуры «Темп».
В 2014 году кульминацией арктического похода сил Северного флота стало проведение учения по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации на Новосибирских островах.
В 2015 году впервые было проведено межвидовое учение с участием подразделений арктической мотострелковой бригады Северного флота по защите важных промышленных объектов на полуострове Таймыр.
В прошлом году военнослужащие арктической бригады Северного флота впервые в истории произвели высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Земля Александры самого северного архипелага России - Земля Франца-Иосифа.
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