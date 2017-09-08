Затонувшую в XIX веке английскую шхуну "Эйра" нашли у Земли Франца - Иосифа

Илья Комлев.

Остатки шхуны "Эйра" пролежавшей на морском дне у Земли Франца-Иосифа 136 лет удалось найти экспедиции "Открытый океан: Архипелаги Арктики — 2017". Об этом ее участники заявили на пресс-конференции. Судно принадлежало британской экспедиции Бенджамина Ли Смита. В 1881 году яхту затерли льды. Она затонула на мелководье. Глубины в этом районе не позволяют работать большим судам. Сейчас найти место крушения удалось, во многом, благодаря тому, что к берегам полярного архипелага исследователи отправились на небольшой яхте.

Заместитель руководителя экспедиции Александр Чичаев: "Его видно приборно. Ну и мы попытались с помощью нашего давнишнего изобретения опустить камеру на веревочке и посмотреть, хоть что-то увидеть. Нельзя сказать, что это художественные съемки. Но подтверждение того, что это артефакт, мы получили".

Одной из целей экспедиции было также проанализировать уровень загрязнения берегов архипелага Земля Франца-Иосифа пластиком. Специалисты констатируют - в последние годы его становится в разы больше. В первую очередь это остатки рыболовных снастей. Их обнаружили на всех посещенных островах. Отобранные пробы грунта и воды на накопление микропластика отправят для анализа во Владивосток, в Институт защиты моря. А в ноябре в Мурманске по инициативе регионального минприроды пройдет российско-норвежский семинар, посвященный этой проблеме.

Заместитель директора по науке национального парка "Русская Арктика" Мария Гаврило: "Попытаемся поднять, обратить внимание, что эта угроза дошла уже до 80 градуса. И лежит там уже годами. И заодно с большим удовольствием, интересом послушаем коллег более опытных из Норвегии. Потому что они этой темой занимаются гораздо больше. Это и понятно. У них экспонированность больше. Гольфстрим сбрасывает к ним вперед. К нам уже меньше доходит".





