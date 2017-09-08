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08.09.2017 11:15

Мурманские медики выехали на улицы города, чтобы провести вакцинацию населения

Любовь Дубова.

Свыше ста северян в день делают прививки от сезонного гриппа в мобильных пунктах. Мурманские медики выехали на улицы города, чтобы провести вакцинацию населения. Работают две бригады - на площади Пять Углов, и на Ленина-34. Ежедневно, в том числе и в субботу. До 16 сентября дежурят врачи первой поликлиники. Прием ничем не отличается от обычного обращения в медучреждение. Но занимает гораздо меньше времени. Процедура отлажена - оформление документов, осмотр пациента и сама вакцинация. Проводится бесплатно. Главное - предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Вера Кадушкевич: "Я первый год. Почему то в этот раз решила привиться. В прошлом году серьезно приболела и решила, что все таки надо прививаться. Особенно, когда года такие, что иммунитета нет, то дано помогать себе, я так думаю".
Спрос, говорят специалисты, есть. По вечерам у мобильных пунктов выстраивается очередь. Обратившимся ставят отечественную вакцину, проверенную и временем и опасными вирусами. Эффективность в среднем 75 процентов. Иммунитет вырабатывается на 7-9 месяцев. Сентябрь - самое подходящее время для защиты от гриппа, напоминают медики.
Заведующая Центром здоровья поликлиники № 1 г. Мурманска Ирина Томарева: "Вакцина эта ежегодная. Она входит в календарь прививок и желательно людям, которые имеют хронические заболевания. Часто болеющим простудными заболеваниями, студенты, соцработники, медработники желательно им, конечно, ежегодно прививаться. Потому что, на самом деле, вакцина эффективна, свою эффективность она доказала".



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