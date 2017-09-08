В Мурманске проходит ежегодный конкурс молодежных бизнес-проектов "Каждому предпринимателю - дело"

Татьяна Нестерова.

"Каждому предпринимателю - дело" или "КПД" - так называется конкурс молодежных бизнес-проектов, который ежегодно проводится комитетом по экономическому развитию администрации Мурманска. В этом году в числе победителей - проект "Ателье". "Комод" Ирины Зайцевой. Мурманчанка получила грант 300 тысяч рублей и на эти средства приобрела современное оборудование для ателье, создала новые рабочие места, часть денег потратила на аренду помещений. Государственная поддержка помогла молодому предпринимателю создать собственное дело, реализовать творческие идеи.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Дмитрий Барышев: "Предприниматель, работая на себя, зарабатывает деньги для себя, для своей семьи. Как мы видим в данном случае - выполняет социальную функцию. Он организовывает дополнительные рабочие места, на которых заняты жители нашего города, нашей области. Это очень хороший момент сотрудничества власти с частной инициативой".

Участниками "КПД" могут стать начинающие и действующие предприниматели в возрасте до 30 лет . Срок деятельности малого предприятия с момента государственной регистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе не должен превышать 1 год.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "У нас в городе существует достаточно много программ. На сегодняшний день происходит отбор-конкурс по субсидиям. И он будет продолжаться до 6 октября - сбор заявок. Поэтому, пользуясь случаем, я всем предпринимателям предлагаю быть более активными и принимать участие в конкурсах. Потому что это как раз средства на погашение кредитной нагрузки, средства на приобретение сырья. Все для того, чтобы бизнес существовал в это непростое время".



