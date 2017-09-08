Магистральный трубопровод прокладывают в Североморске

Елена Сивонен.

Новая водная магистраль. Во флотской столице прокладывают трубопровод. Протяженность - больше двух километров. Работает предприятие "Североморскводоканал". Второй год. Необходимость возникла в связи с тем, что действующие сегодня водоводы выработали свой ресурс. Акцент стоит сделать на материале труб. Вместо стали - высокопрочный чугун. Срок службы - производитель - кстати, единственный в стране, - оценивает в 150 лет. Ход работ в Североморске проинспектировал заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Вы впервые укладываете такую трубу?"

Директор МУП "Североморскводоканал" Александр Каменев: "На своем предприятии впервые кладем, но и как сказал производитель и кто отслеживает за чугуном, что за Полярным кругом это впервые - такой диаметр, такой длины, такого объема укладывается". Материал не дешевый, но при этом надежный, имеет свои преимущества. Соединение раструбом. Он позволяет совершать поворот в 5 градусов. Поэтому специалисты водоканала не используют дополнительные арматуры. Сопротивление движению воды в чугунных трубах меньше, а это экономия электроэнергии. Кроме того, новый водовод не поддается коррозии - значит, вода будет чище.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Североморскводоканал" достаточно давно, первым, зачастую, реализует различные высокотехнологичные проекты, самые инновационные, передовые идеи. Реализует достаточно быстро, менее двух лет, и очень скоро мы увидим, что этот проект завершен".





