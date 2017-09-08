Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
08.09.2017 12:15

Передвижная детская библиотека примет участие в празднике города Оленегорска

9 сентября в 14.00 в сквере «Надежда» (г. Оленегорск, между улицами Парковая и Строительная) Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки примет участие в празднике, посвящённом Дню города Оленегорска.

Для маленьких гостей состоится познавательно-развлекательная программа «Когда на планете хозяева дети». Вместе с ведущими и веселым клоуном Капитошкой ребята отправятся в увлекательное путешествие по городам Мурманской области.

Мальчишки и девчонки оценят технические возможности передвижной детской библиотеки, примут участие в веселых играх и конкурсах, а также смогут блеснуть своими знаниями, отгадывая загадки о северном крае.

Особым подарком для юных оленегорцев станет праздничный салют из мыльных пузырей.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.14
Евро = 68.24
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.