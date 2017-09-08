Прокурор принял участие в рассмотрении Оленегорским городским судом ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных к реальному лишению свободы

В августе 2017 года Оленегорским городским судом рассмотрено 7 ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных к реальному лишению свободы и отбывающих наказание в ФКУ КП № 24 УФСИН России по Мурманской области.

При рассмотрении дел в суде прокурор в основном не возражал против принятия решения об удовлетворении указанных ходатайств.

Вместе с тем, в удовлетворении 3 рассматриваемых ходатайств судом отказано.

Так, в судебном заседании установлено, что осужденные характеризуются администрацией исправительного учреждения отрицательно, не приняли мер к возмещению ущерба и иного вреда, причиненного преступлением, деятельного раскаяния в совершенном деянии не проявили. Кроме того, указанные осужденные начальником колонии-поселения признаны злостными нарушителя порядка отбывания наказания, установленного в исправительном учреждении.

При таких обстоятельствах суд, заслушав мнение прокурора, полагавшего необходимым ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении оставить без удовлетворения, принял решение об отказе в их удовлетворении.

Названные постановления суда в законную силу не вступили, и осужденные имеют право обжаловать их в Мурманский областной суд, который поставит точку в данном вопросе.



/ Прокуратура Мурманской области /



