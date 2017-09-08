Министерством образования и науки Мурманской области организован комплекс мероприятий патриотической направленности

Министерством образования и науки Мурманской области продолжена деятельность патриотической направленности, которая осуществляется в рамках государственных программ Мурманской области.



В сентябре 2017 года организовано проведение следующих мероприятий:



- региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» (1.09-10.12.2017);

- региональный этап Всероссийского конкурса «Растим патриотов России. Живем и помним» (4.09-31.10.2017);

- областной конкурс «Древо жизни» (11.09-17.11.2017);

- региональный этап Всероссийского исследовательского творческого конкурса на лучшее знание государственной символики Российской Федерации (18.09-24.11.2017);

- акция «Голубь мира», посвященная Международному дню мира, Дню солидарности в борьбе с терроризмом (21.09.2017);

- региональный этап Спартакиады молодежи России допризывного возраста (29.09-01.10.2017);

- областная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 80-летию Мурманской области, для обучающихся 10-13 лет (29.09.2017).



Мероприятия направлены на развитие патриотического воспитания детей и молодежи, формирование толерантного сознания, гражданской идентичности, пропаганду межкультурного взаимодействия, укрепление единства, обеспечение межнационального мира и согласия.



/Министерство образования и науки Мурманской области/