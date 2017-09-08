Сегодня - 8 сентября - пройдет Государственная итоговая аттестация по математике

Согласно расписанию поведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дополнительный период 8 сентября 2017 года пройдет экзамен в по математике базового уровня. Продолжительность экзамена составляет 3 часа. Для успешной сдачи ЕГЭ по математике на базовом уровне достаточно набрать 3 балла из 5 возможных.

Сдать экзамены в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам (русский язык и математика).

Экзамен будет проходить в пункте проведения экзаменов (далее – ППЭ) 924, который организован на базе МБОУ Кольская средняя общеобразовательная школа № 2 Кольского района Мурманской области (г. Кола, просп. Советский, д. 41а).

Печать контрольных измерительных материалов будет осуществляться непосредственно в аудиториях, сканирование работ участников выполнено в ППЭ.

Согласно расписанию поведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в дополнительный период 8 сентября 2017 года пройдет экзамен по математике. Продолжительность экзамена составляет 3 часа 55 минут. Минимальное количество заданий, которое необходимо решить выпускнику для получения удовлетворительной оценки – 8. Экзамен будет проходить в 14 ППЭ.

В ППЭ будут работать общественные наблюдатели и специалисты Министерства образования и науки Мурманской области.

Результаты ОГЭ будут объявлены участникам не позднее 13 сентября, результаты ЕГЭ – не позднее 15 сентября.



/Министерство образования и науки Мурманской области/





