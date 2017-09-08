«Полуостров безопасности». Областной творческий конкурс рефератов в Заполярье

В регионе проходит областной творческий конкурс рефератов «Полуостров безопасности», посвященный Году гражданской обороны, 125-летию ВДПО и 90-летию ГПН.

Инициаторами творческого состязания выступили Главное управление МЧС России по Мурманской области, региональное Управление по делам ГОЧС и ПБ, а также Мурманское областное отделение ВДПО.

В соответствии с Положением участникам необходимо до 15 ноября текущего года представить конкурсные работы, которые должны раскрывать темы гражданской защиты, истории гражданской обороны и МПВО, развития пожарно-спасательного дела на Мурмане, включая направление – пожарное добровольчество.

Конкурс проводится в трех возрастных группах: 10 - 14 лет; 15 - 18 лет; 19 - 25 лет (включительно). Победитель в каждой возрастной группе получит диплом и памятную награду.

Конкурсные работы можно направлять по почте в адрес Центра противопожарной пропаганды и связей с общественностью Управления ГОЧС и ПБ Мурманской области (183052 г.Мурманск, ул. Шевченко, д.32) или по e-mail: spasmur@yandex.ru (с пометкой «на Конкурс»).



/ Главное управление МЧС России по Мурманской области /



