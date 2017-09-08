Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в Мурманске

8 сентября 2017 года в 03:13 на пульт дежурной службы "01" поступила информация о возгорании автомобиля по адресу: г. Мурманск, ул. Кильдинская-21. В результате пожара сгорела передняя часть автомобиля Infiniti, крыша, салон по всей площади. Пострадал рядом стоящий автомобиль Toyota. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (7 чел. личного состава, 2 ед. техники). Причины пожара устанавливаются.



Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»



(Фото из архива)



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