Жительница Мончегорска осуждена за систематическое нанесение побоев несовершеннолетним детям и неисполнение обязанностей по их воспитанию

Прокуратурой г. Мончегорска поддержано государственное обвинение в Мончегорском городском суде по уголовному делу по обвинению жительницы города А. в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«а»,«г» ч.2 ст.117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении двух или более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего), ст.156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности).

Органами предварительного следствия было установлено, что А. в период с декабря 2015 года по апрель 2016 года систематически наносила побои своим малолетним сыновьям, причиняя им физическую боль.

Кроме того, она же с сентября 2015 года по май 2016 года ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию малолетних детей. Помимо жестокого обращения с детьми, не предоставляла им полноценного питания, не принимала мер к улучшению жилищно-бытовых условий, оставляла детей без присмотра.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом позиции государственного обвинителя судом вынесен обвинительный приговор, на основании которого подсудимая признана виновной в совершении инкриминируемых преступлений и ей назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 3 года, с испытательным сроком 4 года, а также штрафа в размере 5 тыс. рублей.





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