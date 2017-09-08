Муниципалитетам региона предоставлены очередные дотации и субсидии

Министерство финансов Мурманской области предоставило очередные дотации и субсидии муниципалитетам региона на общую сумму 75607714,20 руб.



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 3605767 руб.

1 178 608 Александровск

988 080 Мончегорск

161 025 Островной

1 278 054 Североморск



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальный районов и городских округов – 30830785 руб.



5 000 000 Заозерск

9 600 000 Кандалакшский р-н

8 277 925 Островной

7 952 860 Терский р-н



Субсидии на формирование районного фонда финансирование поддержки поселений – 4880433 руб.



1 588 806 г.п. Зеленоборский

1 000 000 г.п. Кильдинстрой

2 291 627 г.п. Никель



Дотации на сбалансированность местных бюджетов – 13208266,2 руб.



12 235 Видяево

188 026 г.п. Зеленоборский

1 300 000 Кандалакшский р-н

694 899 Ловозерский р-н

6 753 450 Мончегорск

235 753 Североморск

4 023 903,2 Терский р-н



Субсидия на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений – 23082463 руб.



3 635 713 Кандалакшский р-н

10 024 207 Кольский р-н

2 459 812 Ловозерский р-н

5 896 717 Печенгский р-н

1 066 014 Терский р-н



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