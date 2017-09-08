Муниципалитетам региона предоставлены очередные дотации и субсидии

Министерство финансов Мурманской области предоставило очередные дотации и субсидии муниципалитетам региона на общую сумму 75607714,20 руб.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 3605767 руб.
1 178 608 Александровск
988 080 Мончегорск
161 025 Островной
1 278 054 Североморск
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальный районов и городских округов – 30830785 руб.
5 000 000 Заозерск
9 600 000 Кандалакшский р-н
8 277 925 Островной
7 952 860 Терский р-н
Субсидии на формирование районного фонда финансирование поддержки поселений – 4880433 руб.
1 588 806 г.п. Зеленоборский
1 000 000 г.п. Кильдинстрой
2 291 627 г.п. Никель
Дотации на сбалансированность местных бюджетов – 13208266,2 руб.
12 235 Видяево
188 026 г.п. Зеленоборский
1 300 000 Кандалакшский р-н
694 899 Ловозерский р-н
6 753 450 Мончегорск
235 753 Североморск
4 023 903,2 Терский р-н
Субсидия на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений – 23082463 руб.
3 635 713 Кандалакшский р-н
10 024 207 Кольский р-н
2 459 812 Ловозерский р-н
5 896 717 Печенгский р-н
1 066 014 Терский р-н
Источник
Фото