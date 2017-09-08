Плановые отключения в Мурманске на 8 сентября

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 8 сентября.



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09:30 – 16:00 пр. Ленина, 22, 23

ул. Аскольдовцев, 11, 15

ул. Героев Рыбачьего, 5



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

11.00 – 14.00 ул. Шевченко, 16а



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



/Администрация города Мурманска/