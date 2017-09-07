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07.09.2017 19:10

Глава региона Марина Ковтун провела рабочую встречу с председателем Мурманского областного суда Игорем Пивцаевым

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с председателем Мурманского областного суда Игорем Пивцаевым. Стороны, в частности, обсудили обеспечение деятельности мировых судей. Эта задача решается в тесном взаимодействии с Мурманским областным судом и местными органами судейского сообщества, подчеркнула Марина Ковтун.

Правительством Мурманской области проведена большая работа по формированию и укреплению мировой юстиции. Все мировые судьи в области размещены в подходящих для работы помещениях. В соответствии с поручением Президента России каждый судебный участок оснащен залом судебного заседания. Мировые судьи и сотрудники их аппарата полностью обеспечены компьютерной и оргтехникой.

Председатель областного суда Игорь Пивцаев поблагодарил главу региона Марину Ковтун за внимание к состоянию участков мировых судей и предложил рассмотреть возможность увеличить штатную численность сотрудников аппарата мировых судей. С 2013 года штат аппарата мировых судей, который обсуживает все 48 участков, оставался неизменным. При этом нагрузка на мировую юстицию в связи с изменениями в законодательстве ежегодно увеличивается на 30%, значительно возрос и документооборот, в том числе электронный.

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