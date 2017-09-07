Никто не забыт и ничто не забыто. К изданию готовится второй том "Книги памяти о ветеранах боевых действий"

Татьяна Нестерова.

"Книга памяти о ветеранах боевых действий". К изданию готовится второй том. Мурманское отделение "Российского фонда мира" ведет работу по сбору информации.

Никто не забыт и ничто не забыто. Память о защитниках Родины в нашей области увековечена в масштабных мемориалах, книгах, музеях и небольших воинских захоронениях, таких как в Североморске-3.

Подполковник Денис Ищенко: "Восстанавливаем памятник погибшему экипажу при выполнении полета. 25 сентября будет годовщина. 6 человек. Полный экипаж".

Сегодня на Кольской земле еще немало безымянных могил, а в летописи народного подвига "Книги памяти", которую издает региональное отделение "Российского фонда мира" - чистых страниц. Историю воинского захоронения в Сафоново, недалеко от старого аэродрома, параллельно изучают и в Фонде мира, и в местной школе. Более 10 лет разыскивает информацию о тех, кто здесь захоронен, педагог Юлия Трондина.

Учитель физики школы №5 п. г. т. Сафоново Юлия Трондина: "Конечно, огромная часть информации была получена из объединенной базы "Мемориал".

На сегодняшний день известно, что здесь захоронено 34 военнослужащих Советской Армии. Установлены имена и фамилии 29 человек . Пять могил - безымянные. В центре внимания - содержание захоронения. За годы на памятных плитах уже стерлись имена военнослужащих, разрушены могилы.

Руководитель музея боевой Славы школы №5 , п. г. т. Сафоново Ива Филиппенко: "Много лет школьники ухаживают за могилами. Подкрашивают, наводят порядок, убирают мусор. Но все равно остается такое тяжкое впечатление, что это воинское захоронение заброшено".

Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Виктор Сайгин: "Вообще, это вопрос государства или вопрос родственников, которые имеют прямое отношение к этим захоронениям. Я думаю, что еще плотнее будем в этом отношении работать все вместе. Работа очень плодотворная, серьезная. Я не исключаю, что нужно делать запросы на вскрытие и уже дальше принимать решения".

Итогом кропотливой поисковой работы при поддержке региональных властей, краеведов, обычных людей станет решение о надлежащем статусе воинского захоронения в Сафоново. И тогда памятное место будет выглядеть достойно. "Это нужно не мертвым - это нужно живым ". Ведь память как совесть - не дает забывать, что ты человек.







