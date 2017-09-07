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07.09.2017 18:00

Заместитель губернатора Евгений Никора принял участие в совещании Главгосэкспертизы России

Сегодня заместитель губернатора Евгений Никора и заместитель министра строительства и территориального развития Мурманской области Галина Аракелян приняли участие в совещании, проведенном Главгосэкспертизой России в Санкт-Петербурге. В мероприятии участвовал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

Основная тема совещания – актуальные вопросы осуществления государственной экспертизы проектной документации по объектам, реализуемым либо планируемым к реализации на территории субъектов Российской Федерации.

Были затронуты вопросы, касающиеся законодательства в сфере государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства. Также обсуждалось информационное наполнение федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве, мониторинг цен строительных ресурсов.

Участники совещания смогли задать интересующие их вопросы и получить необходимые разъяснения.


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