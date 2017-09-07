Заместитель губернатора Евгений Никора принял участие в совещании Главгосэкспертизы России

Сегодня заместитель губернатора Евгений Никора и заместитель министра строительства и территориального развития Мурманской области Галина Аракелян приняли участие в совещании, проведенном Главгосэкспертизой России в Санкт-Петербурге. В мероприятии участвовал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.



Основная тема совещания – актуальные вопросы осуществления государственной экспертизы проектной документации по объектам, реализуемым либо планируемым к реализации на территории субъектов Российской Федерации.



Были затронуты вопросы, касающиеся законодательства в сфере государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства. Также обсуждалось информационное наполнение федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве, мониторинг цен строительных ресурсов.



Участники совещания смогли задать интересующие их вопросы и получить необходимые разъяснения.



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