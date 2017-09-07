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07.09.2017 16:35

Работу многофункционального центра Ленинского округа Мурманска сегодня оценил руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта

Анастасия Русинова.

К качеству оказания услуг претензий нет. Есть жалобы - на состояние самого здания и территории вокруг него. Кровля постоянно течет, фасад требует срочного обновления. Неприятный запах говорит о том, что канализационная система вышла из строя. Загвоздка в том, что само учреждение областного подчинения, а здание - муниципальное. Чтобы сделать услуги - государственные и муниципальные, а сегодня их 229 - в буквальном смысле доступными, нужно провести ремонт, в первую очередь, решить вопрос с собственником.
Руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "МФЦ предназначен для населения, сюда приходят люди разные, разных возрастов, люди с ограниченными возможностями, поэтому здесь надо наводить порядок, делать нормальную дорогу и нормальный проезд".
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